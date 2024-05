Assegno nucleo familiare, nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025

Assegno nucleo familiare, nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2024...

In relazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata da ISTAT tra il 2023 e il 2022, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il Nucleo Familiare, che saranno in vigore dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

La circolare INPS 15 maggio 2024, n. 65 comunica i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

La circolare, inoltre, specifica che dal 1° marzo 2022, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano solo i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.