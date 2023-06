Assegno per il nucleo familiare, dal 1° luglio 2023 i nuovi importi validi fino al 30 giugno 2024

Assegno per il nucleo familiare, dal 1° luglio 2023 i nuovi importi...

Dal 1° luglio, come ogni anno, sono rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare (ANF). I nuovi importi saranno validi per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

L’ANF, ricordiamo, non riguarda più i nuclei con figli e orfanili, ai quali spetta invece l’Assegno Unico e Universale.

I nuovi livelli di reddito familiare interessano quindi esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili, vale a dire quelli composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Alla Circolare INPS n. 55 del 9 giugno scorso sono allegate le nuove tabelle.