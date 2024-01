Assistenti di lingua straniera in Italia, entro il 25 marzo gli USR sceglieranno le scuole che li accoglieranno

Le scuole italiane interessate ad ospitare nell’anno scolastico 2023-24 un assistente di lingua straniera potranno proporre la propria candidatura seguendo le indicazioni riportate nei siti web degli Uffici Scolastici Regionali.

Gli UU.SS.RR. individueranno, entro il 25 marzo 2024, le istituzioni scolastiche di ogni grado che

accoglieranno l’assistente di lingua.

Con nota di fine gennaio, il MIM ha fornito tutte le indicazioni e ha ricordato quali sono i compiti e requisiti dell’assistente di lingua.

L’assistente di lingua è un giovane laureato, o studente universitario, con una conoscenza di base della lingua italiana, che viene selezionato nel Paese europeo di provenienza per svolgere attività in classe, affiancando il docente di lingua e cultura straniera o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL per 12 ore settimanali nel corso di un periodo di tempo che può variare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 8 mesi. I Paesi di provenienza sono Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna.

Requisiti della scuola richiedente

Gli istituti scolastici devono, all’atto di candidatura:

verificare che siano presenti, nell’organico di istituto, almeno 24 ore settimanali di insegnamento curriculare della lingua per la quale si chiede l’assistente. Le ore devono essere distribuite su un minimo di due cattedre (unica eccezione è l’assegnazione condivisa) e organizzate in maniera che l’assistente possa collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL

assicurare un'adeguata integrazione dell'attività dell'assistente all'interno dell'Istituto, attraverso l'elaborazione di un progetto inserito nel Piano dell'offerta formativa e la designazione di un docente con funzioni di tutor dell'assistente e di coordinatore di tutti i docenti del dipartimento della lingua straniera di riferimento, in considerazione del fatto che l'assistente non è un docente, ma un neolaureato o studente universitario.

Individuazione degli istituti scolastici

Dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, gli USR dovranno procedere all’individuazione degli istituti scolastici assegnatari, tenendo conto dei seguenti criteri:

la presenza di collegamenti alla rete di trasporto pubblico;

pubblico; la prossimità delle scuole richiedenti a sedi universitarie ;

; la possibilità di offrire servizi aggiuntivi all’assistente (alloggio, mensa, ecc.);

all’assistente (alloggio, mensa, ecc.); la valorizzazione della lingua straniera nell’offerta formativa d’Istituto attraverso corsi extracurricolari o altre iniziative o progetti riguardanti la lingua per la quale si richiede l’assistente.

Richiesta di assegnazione

Le scuole individuate dagli uffici scolastici regionali dovranno presentare richiesta entro il 10 aprile tramite l’apposito modulo disponibile sul sito del MIM e secondo le indicazioni riportate nella nota.

Impegni della scuola assegnataria

A partire dalla data di assegnazione, il rapporto si instaura direttamente tra l’istituto scolastico e l’assistente ed esso dovrà essere formalizzato attraverso la sottoscrizione di un contratto all’atto della presa di servizio dell’assistente nell’Istituto, prevista il 1° ottobre 2024.

LA NOTA