Assistenti Amministrativi e Tecnici con contratti PNRR e Agenda sud, il 18 gennaio i sindacati convocati al MIM per un tavolo di confronto

Su richiesta della UIL Scuola Rua, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato l’apertura di un tavolo di confronto sindacale riguardo la situazione delle mancate proroghe dei contratti PNRR e Agenda sud relativi agli Assistenti Amministrativi e Tecnici. Si tratta di 3166 persone precarie del personale Ata che non si sono visti prorogato il contratto scaduto il 31 dicembre 2023. Il primo incontro tra sindacati e MIM avverrà giovedì 18 gennaio 2024 con convocazione ufficiale del Capo di Gabinetto Recinto.

Dopo la stipula di qualche migliaio di contratti per assistenti amministrativi e tecnici nelle nostre scuole già a partire dal mese di ottobre 2023 con i fondi del PNRR, era stata assicurata dalla politica di maggioranza la proroga di questo personale fino al 30.06.2024. In data 28.12.2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emesso una nota che ha messo in forte discussione la riconferma di più di 3000 contratti degli assistenti amministrativi e tecnici. La nota fa un distinguo tra la situazione dei collaboratori scolastici rispetto a quella degli assistenti (tecnici e amministrativi), prorogando i primi “di diritto” fino al 15 aprile 2024 con fondi statali inseriti nella legge di bilancio 2024, mentre per gli assistenti (tecnici ed amministrativi) ha previsto la sola POSSIBILITA’ di proroga da parte degli istituti scolastici, con possibilità di attivare nuovi incarichi per il personale tecnico e amministrativo già impiegato attingendo ai fondi PNRR, limitatamente al 10% dei costi indiretti. Questa nota ha prodotto la decisione di tutte le scuole di non prorogare i suddetti contratti in scadenza dal 31 dicembre 2023, lasciando senza lavoro oltre 3000 assistenti tecnici e amministrativi.

Ministero dell’Istruzione incontra i sindacati

Il problema della mancata proroga di questi contratti, non solo ha prodotto il licenziamento di 3166 personale amministrativo e tecnico, ma ha prodotto un diverso trattamento giuridico ed economico tra i collaboratori scolastici che hanno avuto la proroga già fino al 15 aprile 2024 e gli assistenti (amministrativi e tecnici) che invece sono stati licenziati senza diritto di nessuna proroga. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito affronterà la questione già il 18 gennaio 2024 con un tavolo di confronto sindacale convocato ad hoc.

Necessita trovare soluzione per proroga

Dalla convocazione fatta dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sindacati, sembrerebbe emergere la volontà “politica” di risolvere il problema della mancata proroga degli assistenti amministrativi e tecnici, trovando una soluzione economica e sostenibile con la progettazione finalizzata all’utilizzo dei fondi PNRR in possesso delle scuole.