Assunzioni da Gps prima fascia sostegno e da call veloce. Le Faq della Tecnica della Scuola

Nell’ultimo appuntamento di Tecnica risponde LIVE del 10 agosto 2022, si è parlato di assunzioni da Gps prima fascia sostegno e da call veloce. A partecipare alla diretta il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo e l’esperto di diritto scolastico Dino Caudullo. Di seguito le domande degli aspiranti docenti a cui hanno risposto.

✅ (04:05) Call veloce: fino all’8 agosto scelte le province, cosa aspettarsi dalle convocazioni?

✅ (08:45) Assunzioni da GPS I fascia sostegno, come funziona la procedura, quali vincoli per i neoimmessi in ruolo?

✅ (13:33) Neoimmessa in ruolo EEEE 22-23 può compilare GPS per supplenza art 36 altra CDC? Ufficio scolastico Lombardia dice di no!

✅ (16:45) Può partecipare e accettare ruolo su materia da Call veloce chi ha già svolto anno di prova su sostegno da art 59 c. 4 nell’anno 2021/2022?

✅ (18:30) Le preferenze vanno eseguite per ogni singola CDC?

✅ (21:55) Mio padre è portatore di handicap in situazione di gravità (mio fratello lavora altrove e mia madre non ha la patente per accompagnarlo alle visite). Nel mio caso che vantaggi offre la 104?

✅ (23:29) Chi è in prima fascia Gps sostegno quando e come saprà di essere convocato per il ruolo?

✅ (24:45) Se inserisco come 1a preferenza la classe ADSS incrociate e, nel momento in cui si arriva alla mia domanda, la ADSS non è stata esaurita, il sistema passa alla mia seconda preferenza o mi accantona?

✅ (29:20) Quest’anno per fare domanda ai fini del ruolo in prima fascia basta solo il titolo di TFA o deve anche previo servizio su statale?

✅ (33:00) Call veloce: nel 2020 solo poche immissioni in ruolo, come andrà quest’anno?

✅ (38:05) Facciamo il punto sui docenti con titolo di sostegno conseguito all’estero che rimangono fuori dalle immissioni in ruolo da prima fascia GPS e da incarichi di supplenza da GaE e GPS.

✅ (41:32) Scelta preferenza completamento su altri comuni. Quali comuni? Quelli che ho selezionato tra le preferenze o i comuni di tutta la provincia?

✅ (43:18) Ho superato anno di prova e prova disciplinare sostegno da art. 59 vorrei chiedere art 63 per conseguire l’annualità su materia in vista di uno straordinario, potrebbe avere un senso secondo voi o in futuro non sarà richiesta?

✅ (46:00) I docenti di sostegno inseriti con riserva viene dato incarico con clausola risolutiva?

✅ (46:55) Call veloce: quali sono i vincoli? Se si accetta e poi si rifiuta o non si completa l’anno di prova quali sono le sanzioni? Si viene cancellati da Graduatoria di Merito della propria regione?

✅ (47:43) Vengo chiamato dalla terza scuola inserita nella domanda. Successivamente si libera una cattedra nella scuola di prima scelta. Tale posto viene assegnato ad altri oppure viene dato a me?

✅ (48:25) In presenza sia di posti interi sia di spezzoni sul sostegno, scelgo uno spezzone e flaggo completamento diverso insegnamento. Se quest’ultimo è disponibile, l’algoritmo attribuisce lo spezzone anche su posto comune?

✅ (49:40) Sanzioni per mancata accettazione della supplenza e sugli errori riscontrati nelle GPS appena pubblicate.

✅ (53:30) Sono in prima fascia GPS non ho il titolo di sostegno, sono 533 esima in provincia di Ragusa, posso aspirare all’incarico annuale?

✅ (55:28) Cosa succede se non flaggo le due caselle stesso comune o comune diverso?

✅ (57:05) Chi ha ottenuto il ruolo con call veloce entro quando verrà convocato dalla scuola in questione?

✅ (57:30) Se non si inserisce spezzone per primaria e infanzia ci sono più pro o contro?

✅ (59:05) Ex art 59, sarà applicato anche per le immissioni in ruolo sostegno 2023-2024?