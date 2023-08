Assunzioni dirigenti scolastici, aperte le funzioni Polis per l’assegnazione ai ruoli regionali: scadenza 17 agosto

Assunzioni dirigenti scolastici, aperte le funzioni Polis per l’assegnazione ai ruoli regionali:...

Con nota del 10 agosto il Ministero ha comunicato che per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2023/2024, risultano vacanti e disponibili n. 346 posti di dirigente scolastico nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, per i quali è stata concessa l’autorizzazione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Pubblica Amministrazione, fino a esaurimento della graduatoria generale di merito riferita al concorso di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017.

Questi i posti disponibili:

I candidati, utilmente collocati nella suddetta graduatoria, potranno indicare l’ordine di preferenza tra le sette regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 9.00 dell’11 agosto 2023 e fino alle ore 23.59 del 17 agosto 2023.

In caso di problemi tecnici nella compilazione della domanda è bene tener presente le seguenti indicazioni:

Per problematiche tecniche riguardanti la registrazione al portale di Istanze on line (es: mancata ricezione e-mail per recupero username e password; modifica e-mail di contatto) il numero di assistenza tecnica 080-926 7603 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30;

Per problematiche tecniche legate alla compilazione e presentazione delle domande (es: errore nei dati anagrafici o di servizio presenti a sistema) rivolgersi presso la segreteria scolastica di servizio per apertura tagliando di assistenza tecnica.

I vincitori saranno assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR. I candidati che non presenteranno l’istanza con le modalità e nei termini previsti verranno assegnati d’ufficio ai ruoli regionali.

Le assegnazioni saranno effettuate orientativamente il 18 agosto.

I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale in oggetto sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

