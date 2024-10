Genitore porta capra a scuola: dirigente scolastica costretta ad emanare circolare contro gli animali

Una dirigente scolastica di una scuola del Friuli Venezia Giulia ha vietato a genitori, studenti, docenti e Ata di portare capre nel perimetro dell’istituto e nelle sue aree di pertinenza. Sì, animali in generale, ma, specificamente, capre. Questo è avvenuto visti i numerosi precedenti, come spiega Il Piccolo di Trieste, l’ultimo di recente.

L’episodio alla base della decisione

La circolare si rivolge, comunque, soprattutto ai genitori. Va spiegato che l’istituto comprensivo in questione è composto da vari plessi scolastici, tutti immersi nel verde.

Nella circolare la dirigente fa riferimento ad uno spiacevole episodio relativo ad animali che hanno fatto i loro bisogni nel giardino della scuola senza che i proprietari si premurassero di ripulire. In questo caso, appunto, si trattava proprio di una capra, accompagnata al guinzaglio da un genitore.

Va a scuola con una pecora: stupore tra i presenti

Si è presentato a scuola con a fianco una pecora: questo invece quanto è accaduto a Lecce la mattina di domenica 23 giugno, in occasione del ballottaggio per la sfida, per individuare il sindaco, del secondo turno tra Carlo Salvemini (centrosinistra che al primo turno aveva fatto registrare il 46,81% dei voti) e l’ex senatrice Adriana Poli Bortone (centrodestra, per la quale c’erano state il 49,87% di preferenze).

Nel seggio elettorale, allestito all’interno dell’istituto scolastico Quinto Ennio del capoluogo pugliese, il ragazzo che si è presentato a votare in compagnia di una pecora non è certo passato inosservato: l’animale, tra l’altro, non ha atteso fuori la scuola, ma è arrivato fino a pochi passi dalla cabina elettorale, fermandosi tra i banchi.

“Una circostanza – riporta l’agenzia Ansa – che ha suscitato curiosità, stupore e momenti di ilarità tra i presenti. In molti hanno colto l’occasione per immortalare l’episodio” con una fotografia scattata con il telefono cellulare.