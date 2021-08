Assunzioni e supplenze GPS, gli Usp pubblicano i posti disponibili [ELENCO]

A partire da oggi, venerdì 13 agosto, gli Uffici scolastici provinciali (Usp) stanno procedendo alla pubblicazione delle disponibilità dei posti da assegnare tramite supplenza annuale (anche spezzoni sopra le 7 ore e fino a 17 ore) ai fini dell’assegnazione delle supplenze.

I docenti precari interessati possono verificare la disponibilità dei posti cliccando sotto sull’Usp di interesse.

Link provincia per provincia

Le preferenze delle sedi

Le preferenze da indicare nella domanda per le supplenze con scadenza collocata al 31 agosto 2022 o al 30 giugno 2022, saranno in numero massimo di 150 per tutti gli insegnamenti di cui si ha titolo; si potranno selezionare preferenze puntuali, quindi relative alle singole scuole, preferenze sintetiche, ovvero Distretti e Comuni.

In buona sostanza, l’aspirante indicherà delle preferenze indicate dal sistema on line, con i medesimi codici meccanografici già utilizzati dai docenti di ruolo durante la mobilità provinciale 2021.

La scelta dei codici meccanografici sintetici – Comune o Distretto – si esplica con l’utilizzo dei bollettini ufficiali della mobilità dei docenti di ruolo, ovvero chi decidesse di scegliere come preferenza un Comune deve sapere che il sistema telematico scorrerà tutte le scuole del Comune secondo l’ordine indicato negli stessi bollettini ufficiali.