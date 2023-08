Assunzioni personale ATA, a chi non presenta domanda sarà assegnata la sede d’ufficio

Con riferimento alle immissioni in ruolo del personale ATA per l’a.s. 2023/24, dal 7 agosto saranno rese disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, per l’a.s. 2023/2024 (graduatorie 24 mesi ATA).

Come chiarito in un avviso pubblicato dall’USR Molise, la procedura si baserà anche quest’anno sul sistema informativo del Ministero “INR – Immissioni in ruolo”.

Le convocazioni avverranno esclusivamente tramite avvisi che saranno pubblicati sui siti internet degli Ambiti Territoriali Provinciali, che si invita, pertanto, a consultare con regolarità. L’apertura dei turni di convocazione

sarà comunicata con apposito avviso sui siti web e sarà, inoltre, predisposto l’invio della comunicazione di

apertura turno, direttamente dal sistema informatico.

Nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (ATA 24 mesi) non presenti domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.

É previsto per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina; in questo caso perderà definitivamente il diritto alla nomina.

Presentazione della domanda

Gli aspiranti interessati dovranno presentare l’istanza per la scelta della sede nella sezione Istanze OnLine (Polis). Le domande presentate con mezzi diversi non saranno prese in considerazione.

Nell’area dedicata alla presentazione dell’istanza sarà presente la Guida Rapida per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per le immissioni in ruolo.

Accertarsi di avere le credenziali

L’USR raccomanda a tutti gli interessati di assicurarsi di poter accedere al portale Istanze OnLine (Polis), seguendo

se necessario le istruzioni reperibili al sito https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

Gli interessati sono inoltre invitati a verificare il prima possibile il possesso e la validità delle credenziali per accedere al portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed in particolare ad Istanze On Line e, inoltre, a verificare i dati anagrafici e di recapito presenti nella sezione ‘Dati personali’ dal momento che la procedura informatizzata prevede, tra le altre cose, l’invio di comunicazione ai recapiti registrati nell’Area Riservata dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Non aspettare fino all’ultimo

Infine, un consiglio: è opportuno provvedere ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto al termine di chiusura delle funzioni