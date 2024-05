Graduatorie Ata terza fascia 2024: informazioni utili su come compilare la domanda

Con il parere del CSPI, avvenuto in seduta plenaria venerdì 26 aprile 2024, è stato possibile leggere la bozza di decreto per l’aggiornamento delle graduatorie terza fascia ata.

Secondo quanto disposto dall’art. 4 della bozza la presentazione della domanda d’inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento dovrebbe essere avviata dal 20 maggio per concludersi il 20 giugno 2024.

Chi può partecipare?

Per fare domanda al fine dell’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto gli aspiranti dovranno essere in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto secondo i nuovi profili introdotti dal CCNL 2019/2021,

Con la sottoscrizione del CCNL 2019/2021 i profili previsti sono:

• collaboratore scolastico

• operatore scolastico

• operatore dei servizi agrari

• assistente amministrativo,

• assistente tecnico,

• cuoco,

• guardarobiere,

• infermiere,

Ecco una serie di domande e risposte utili.

Quanto dura la graduatoria di terza fascia del personale ATA?

A differenza della graduatoria 24 mesi che viene aggiornata ogni anno, la graduatoria di terza fascia viene aggiornata ogni tre anni.

Chi stila le graduatorie del personale ATA di terza fascia?

Le graduatorie di terza fascia sono formulate dal Dirigente dell’Istituzione scolastica destinataria della domanda.

Un aspirante che presenta la domanda in una scuola dove non c’è un determinato profilo è depennato dalle graduatorie del suddetto profilo nelle scuole in cui è previsto l’organico per quel profilo?

La legge dispone che tutte le scuole hanno il compito di formulare la graduatorie dei diversi profili, anche di quei profili di cui non sia presente l’organico.

Un aspirante inserito nella graduatoria personale ATA terza fascia del precedente triennio, se non ha nessun altro titolo da aggiungere deve presentare domanda lo stesso o verrà inserito col punteggio precedente senza bisogno di presentare la domanda?

L’aspirante già incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2021/2024, sarà inserito nella graduatoria terza fascia per il triennio 2024/2027 a condizione di presentare la domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i.

Il servizio prestato nelle scuole statali con rapporto d’impiego con gli Enti locali è considerato valido?

Il servizio prestato nelle scuole statali rapporto di impiego con gli Enti locali fino al 31 dicembre 1999, è equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato, purché svolto nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, come è valutato?

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, è valutato per intero.

Se un aspirante ha partecipato a progetti promossi dalle regioni, previa specifica convenzione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito come è valutato?

Il servizio prestato in progetti promossi dalle regioni in convenzione con il Ministro dell’istruzione e del merito è valutato come servizio a tutti gli effetti a condizione che il progetto abbia avuto una durata minima di tre mesi.

Nello scorrimento della graduatoria di terza fascia è applicata la riserva per i candidati in possesso della riserva prevista dalla legge 68 del 1999?

Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie della legge 68 del 1999.

Per quanti profili di personale ATA si può fare domanda?

Si può fare domanda, avendone i titoli previsti dalla normativa vigente, per tutti i profili.

Un aspirante ATA che ha maturato i 24 mesi e fa domanda per accedere alla graduatoria ad esaurimento, può fare contemporaneamente la domanda per la terza fascia per una scuola non indicata nella domanda dei 24 mesi?

Il soggetto che ha acquisito il titolo per accedere alla graduatoria 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato è cancellato dalla corrispondente graduatoria di terza fascia per il medesimo profilo professionale, per cui non può fare domanda per la terza fascia e per lo stesso profilo.

Essendo inserito nella graduatoria di terza fascia personale ATA può essere chiamato a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato?

No. Le graduatorie di terza fascia sono utilizzate per le supplenze brevi,

Come va presentata la domanda per essere inseriti in terza fascia?

La domanda va presentata unicamente in modalità telematica, Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Un soggetto inserito a pieno titolo in una graduatoria provinciale permanente per un determinato profilo, può presentare domanda per la terza fascia personale ATA per gli altri profili?

Si possono presentare domanda per tutti gli altri profili, avendone i titoli, ad esclusione del profilo per il quale è inserito nella graduatoria provinciale permanente. qualora la dovesse presentare sarà considerata nulla.

L’aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente può chiedere il trasferimento in altra provincia per la graduatoria provinciale permanente?

No. l’aspirante incluso negli elenchi provinciali ad esaurimento che intende cambiare provincia deve presentare domanda di depennamento dalle graduatorie in cui è inserito e, contestualmente, può presentare domanda per essere inserito esclusivamente nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia.

