Ata terza fascia, caos requisiti operatori scolastici: il Mim chiede di sospendere l’esclusione di alcuni candidati – PDF

Il Ministero su richiesta di Flc Cgil, Cisl Scuola Fsur, Snals confsal e Gilda Unams chiede formalmente alle scuole con una nota di oggi, 30 luglio, di sospendere i decreti di esclusione nei confronti di quei candidati che hanno chiesto l’inserimento per il profilo di Operatore Scolastico, indicando come titolo di accesso il diploma di maturità e della CIAD.

L’opinione di Flc Cgil

Come già sostenuto in occasione del confronto MIM/sindacati la sigla sindacale guidata da Gianna Fracassi dice di essere pienamente “convinta del pieno diritto di questi aspiranti ad essere inseriti nel profilo di operatore scolastico con diploma di maturità e CIAD”.

“Siamo impegnati a seguire da vicino l’approfondimento annunciato dal Ministero che per quanto ci riguarda non potrà che essere favorevole nei confronto dei suddetti aspiranti”, fanno sapere in un comunicato.

