Attentato a Donald Trump, per Meloni e Valditara i terroristi fomentati dalla politica che inneggia all’odio

Attentato a Donald Trump, per Meloni e Valditara i terroristi fomentati dalla...

Cresce il terrore per gli attentati, dopo il ferimento di Donald Trump, avvenuto nella notte, in Italia, tra il 13 e il 14 luglio: l’ex presidente degli Stati Uniti è stato ferito ad un orecchio da uno sparo mentre teneva un comizio a Butler, in Pennsylvania.

Mentre l’ex presidente veniva protetto dagli agenti della sicurezza e nascosto dietro la pedana, l’attentatore, posizionatosi su un tetto al di fuori dell’area del comizio, veniva ucciso. La sparatoria ha portato anche all’uccisione di un ex capo dei vigili del fuoco e di due feriti tra gli spettatori.

La premier italiana Giorgia Meloni ha detto di seguire “con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”, ha concluso la premier.

Anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso “solidarietà a Donald Trump” e sottolineato che “nella politica deve tornare il rispetto verso l’avversario. La politica che ricorre all’odio e all’aggressione personale ha sempre creato le premesse per il terrorismo”, ha sottolineato il numero uno dell’Istruzione.