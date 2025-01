Attentato Germania, uomo accoltella un gruppo di alunni dell’asilo a passeggio con le maestre: due morti, uno è un bimbo

Un’orribile aggressione ha avuto luogo stamattina, 22 gennaio, in Germania, più precisamente in Baviera. Un uomo ha aggredito i passanti nel parco cittadino, uccidendo due persone e ferendone diverse altre, due in modo grave. Sono morti un uomo di 41 anni e un bambino di appena due. Quanto all’aggressore, arrestato dalla polizia nel parco, è un afghano di 28 anni.

L’uomo aveva seguito i piccoli

Si trattava di bambini a passeggio con le proprie maestre, come riporta Il Corriere della Sera. L’uomo avrebbe seguito un gruppo di bambini di un asilo: in totale, una comitiva di cinque bimbi. E mentre il gruppetto con le educatrici stava per lasciare il parco, l’afghano si sarebbe avventato sui più piccoli. L’adulto ucciso avrebbe tentato di difenderli. Uno dei bambini sarebbe in ospedale, sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Perfino i poliziotti accorsi sul posto avrebbero avuto bisogno del sostegno psicologico. L’aggressore vivrebbe in un centro rifugiati della regione. E secondo gli inquirenti, aveva già avuto problemi psicologici in passato. Il luogo dell’agguato è completamente isolato. L’aggressore avrebbe cercato di fuggire attraversando i binari ed è stato arrestato subito.

Il precedente in Slovacchia

Purtroppo questo tipo di attacchi a studenti sono molto frequenti, soprattutto all’estero. Poco tempo fa uno studente di 18 anni ha ucciso a coltellate due persone in una scuola, precisamente a Spiska Stara Ves, in Slovacchia orientale.

L’attacco ha avuto luogo dopo le ore 13 nell’edificio di una palestra dell’istituto. Lo studente è stato arrestato. Secondo il sito tvnoviny.sk, le vittime sono la preside del liceo e una studentessa. Si contano anche diversi feriti, di cui uno in condizioni critiche.