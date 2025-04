Aumento stipendi docenti, mai abbastanza se poi le uscite didattiche sono a costo zero: perché i prof non vogliono più farle? SONDAGGIO

Perché i docenti che vogliono accompagnare gli studenti nei viaggi di istruzione sono sempre meno? Secondo un sondaggio condotto da Skuola.net, tra gli studenti che non partecipano alle gite, una percentuale significativa indica infatti come causa proprio l’indisponibilità dei loro professori: questo dato riflette una tendenza ormai consolidata, probabilmente perché senza un incentivo adeguato per i docenti accompagnatori, ma anche una maggiore tutela, sempre meno docenti saranno disposti ad andare in gita.

Ma perché gli insegnanti evitano questa responsabilità, che tra l’altro, pur non essendo obbligatoria, fa parte della loro professione considerando che le attività esterne alle scuole sono anch’esse formative per gli allievi?

La Tecnica della Scuola chiede ai propri lettori qual è la motivazione che sempre più spesso spinge i docenti a non accompagnare gli studenti in un viaggio d’istruzione, anche se in Italia e di pochi giorni.

Quali potrebbero essere i motivi per non accompagnare gli studenti in gita?

Uno dei fattori principali è la difficoltà nella gestione degli studenti. Rispetto al passato, molti docenti segnalano che le classi sono più indisciplinate e che far rispettare le regole durante un viaggio è un’impresa ardua. Il timore di dover affrontare situazioni problematiche, senza un supporto adeguato, porta molti insegnanti a rinunciare.

Un altro aspetto cruciale è il rischio legato agli incidenti. Durante una gita, i docenti hanno una responsabilità enorme: devono garantire la sicurezza di tutti gli studenti in un contesto meno controllabile rispetto all’aula scolastica. In caso di problemi, potrebbero trovarsi coinvolti in complesse questioni legali, con conseguenze che vanno ben oltre la sfera professionale.

A questo si aggiunge la questione economica. L’accompagnamento in gita comporta un compenso quasi nullo: a fronte di un impegno che si estende ben oltre l’orario scolastico, il riconoscimento economico è irrisorio. Molti docenti preferiscono quindi evitare un incarico che non solo è impegnativo, ma anche scarsamente remunerato.

