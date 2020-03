Atto di indirizzo, Azzolina: “Concorsi scuola a breve. Presto rinnovo del contratto” [VIDEO]

Audizione alla Camera dei Deputati del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina con le linee programmatiche del suo mandato. Tanti gli argomenti trattati, dal reclutamento fino al sostegno passando per la formazione.

Scuole chiuse per il coronavirus

“Sapete che in queste ore c’era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il governo non è stata una decisione semplice. Abbiamo aspettato anche il parare del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso, prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche, al di fuori della zona rossa, fino al 15 marzo a partire da domani”.

Nelle zone rosse le scuole restano chiuse.

La Ministra ha poi concluso: “So che è una decisione d’impatto. Come Ministro dell’Istruzione spero che gli alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti.”