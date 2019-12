Auguri alla nuova Ministra dai docenti specializzati

I docenti del Corso di Specializzazione per il Sostegno del IV Ciclo si congratulano con il nuovo Ministro della Scuola Lucia Azzolina e Le augurano buon lavoro in vista delle prossime sfide che La attendono. Certi della continuità con quanto già fatto durante il Suo sottosegretariato crediamo sia la persona più indicata per portare avanti la sfida per l’inclusività all’interno delle Istituzioni Scolastiche. La valorizzazione delle competenze e della professionalità ha sempre caratterizzato il Suo approccio e ci auguriamo che la Sua apertura al dialogo con chi opera nel mondo della Scuola possa portare anche al settore del Sostegno Didattico quella spinta alla normalizzazione che tanto i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali quanto i docenti di sostegno attendono.

Movimento Nazionale Docenti

Specializzati e Specializzandi sul Sostegno