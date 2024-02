Aumenti stipendio scuola, dopo la firma del contratto in arrivo arretrati per il personale scolastico – TABELLA

Aumenti stipendio scuola, dopo la firma del contratto in arrivo arretrati per...

Dopo la firma del nuovo contratto del 18 gennaio 2024, sono in arrivo degli arretrati per il personale scolastico. Come riporta la Flc Cgil, per il personale docente si incrementa la RPD (retribuzione professionale docente), per il personale Ata il CIA (compenso individuale accessorio) e per i DSGA la parte fissa (indennità di direzione). Si tratta di aumenti che decorrono da gennaio 2022, dunque spettano gli arretrati per il periodo pregresso. E a questi si aggiunge un compenso una tantum per tutto il personale docente e Ata in servizio nell’anno scolastico 2022/23 (compreso il personale con contratto annuale o fino al termine delle attività).

Ricordiamo che si tratta di somme aggiuntive all’accordo di dicembre 2022. Di seguito la tabella dei micro aumenti pubblicata dalla Flc Cgil:



Gennaio 2024 Rpd/Cia/

Indennità Arretrati 2022/2023 Una tantum Totale Docente

0-14 anni 10,30 247,20 63,84 321,34 Docente

15-27 anni 12,70 304,80 63,84 381,34 Docente

da 28 anni 16,10 386,40 63,84 466,34 Collaboratore 6,70 160,80 44,11 211,61 Operatore 6,70 160,80 44,11 211,61 Assistente 7,40 177,60 44,11 229,11 Funzionari ed

elev. qualif.ne 65,00 1.560,00 44,11 1.669,11

Il sindacato specifica che la RPD è uguale per tutti i docenti dei differenti gradi di scuola (infanzia, primaria e secondaria) ed è attribuita in base a tre fasce di anzianità di servizio, mentre il CIA al personale Ata viene riconosciuto in base al profilo professionale.