Autobus della gita non sicuro, polizia stradale lo ferma. Alunni costretti a scendere e cambiare mezzo

Curiosa avventura per alcune classi di una scuola primaria di Siracusa. Circa 35 alunni insieme agli insegnanti, stavano viaggiando su un bus per una gita scolastica, molto frequente in questo periodo. Destinazione del viaggio d’istruzione un sito archeologico non molto distante dalla città.

Il mezzo è stato però fermato dalla polizia stradale che, dopo alcuni controlli, lo ha fermato. Il motivo? Le vie di fuga del bus erano inefficienti e in caso di emergenza le porte non si sarebbero aperte in modo manuale. Così, gli agenti hanno imposto il fermo amministrativo del mezzo e comminato una sanzione al conducente e al titolare del noleggio, costringendo a proseguire la gita con un altro mezzo.

Le denunce di chi ha vissuto esperienze negative

Non è comunque il primo caso di disagi vissuti in queste situazioni. Sono diverse le denunce di scuole che hanno avuto problemi più o meno seri con i pullman affittati per la gita scolastica: durante il viaggio, lamentano di mezzi, con a bordo scolaresche e docenti, improvvisamente in panne e costretti a fermarsi, perché il mezzo si è improvvisamente bloccato. Con lunghe attese per la sostituzione del pullman.

Eppure i mezzi sui cui salgono studenti e prof per legge dovrebbero essere sottoposti a severi controlli precedenti alla partenza. A volte le verifiche si fanno anche in itinere.

Come ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, dove gli operatori della polizia stradale hanno sottoposto a controllo due autobus: è emerso, riporta l’Adnkronos, che “un autista dei due convogli non aveva osservato un tempo di riposo sufficiente dall’ultimo turno svolto. Per tale motivo, è stato imposto alla ditta di sostituirlo con un altro conducente in regola con i tempi di guida e di riposo previsti dalla legge”.

L’autista che aveva tralasciato il riposo tra le due giornate lavorative è stato multato, così come la società proprietaria che aveva omesso il controllo sul proprio dipendente. Inevitabili, anche in questo caso, gli allungamenti dei tempi e problemi di vario genere sulla gita scolastica.