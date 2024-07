Studente fa proposta di matrimonio alla compagna in gita, la prof si auto-invita alle nozze: “Ma continuate a studiare”

Un video pubblicato su TikTok, come segnalato da Skuola.net, è diventato recentemente virale: uno studente, in gita di quinto anno in Grecia, ad Atene, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata tra le rovine di un tempio. Inutile dire che la cosa ha scatenato alcune polemiche, legate soprattutto alla giovane età dei futuri sposi.

Le immagini vedono il ragazzo inginocchiarsi davanti la fidanzata, che ha detto sì, e molti turisti commossi che hanno assistito alla scena. La compagna che ha pubblicato il video ha detto che i due stanno insieme da cinque anni, dalla prima superiore.

La reazione di una docente

In molti hanno chiesto nei commenti la reazione dei docenti, poi svelata grazie ad un altro video in cui si vede una professoressa, che li conosce da tre anni, accanto ai due fidanzati visibilmente emozionata: “è stato bellissimo, la gente presente si è emozionata. Li ho sempre osservati in classe e ho sempre notato un feeling. La loro storia d’amore non è stata mai plateale. Io non ci credevo, non ci potevo credere e invece è proprio vero. Devo essere presente al matrimonio, ma continuate a studiare. Sono felicissima per loro, vi auguro il meglio”, queste le sue parole.

Non sarà troppo presto?

I ragazzi staranno bruciando le tappe? Si tratta di una tendenza di cui abbiamo discusso in questi giorni in occasione delle prove orali della maturità 2024.

In mezzo ai tipici festeggiamenti, tra abbracci, foto e risate, quest’anno hanno fatto capolino nelle foto anche grossi bouquet di fiori e addirittura corone di alloro, che di solito vengono poste sul capo dei neolaureati. Come se non bastasse, il dress code dei maturandi all’orale sembra essere diventato molto più elegante: le ragazze, ad esempio, si presentano spesso con tailleur e tacchi, proprio come si fa alla laurea.

Questo ha fatto storcere il naso a molti: non è che forse si esagera un po’? Diplomarsi dovrebbe essere visto come qualcosa di “normale”, come semplicemente svolgere il proprio dovere? O è giusto festeggiare anche in modo eccentrico i traguardi?

Un post su X sul tema è diventato virale. Ecco cosa ha scritto un’utente: “Vero, forse i tempi cambiano, forse io sono boomer ma la corona d’alloro per la maturità non si può vedere! Ma tutta questa fretta di fare le cose da grandi da dove viene? Io pagherei per tornare indietro nel tempo”.