Autonomia differenziata, Schlein accusa Valditara: non ha letto bene le provi Invalsi, così non riduce i divari. E attacca il Governo: strada scellerata

L’autonomia differenziata applicata alla scuola preoccupa la segretaria del Pd Elly Schlein. L’attacco della numero uno del Partito Democratico, sferrato a Napoli, nel corso dell’iniziativa Dem “Una e indivisibile”, va dritto contro il disegno di legge che la Lega intende portare in Parlamento e approvare entro la fine dell’anno.

Secondo la segretaria del Pd, “l’autonomia è pericolosissima anche sul terreno della scuola pubblica. Se l’ascensore sociale è fermo è lì che parte il problema”, perché l’Italia “è una Repubblica fondata sulla scuola”.

Elly Schlein se la prende anche con il ministro dell’Istruzione e del Merito, che a suo dire caldeggiando il progetto di autonomia differenziata leghista non si curerebbe del gap di apprendimento presente oggi in Italia soprattutto tra chi frequenta la scuola al Nord rispetto al Sud: secondo la segretaria dei dem “Valditara non ha letto bene le provi Invalsi: altro che Autonomia differenziata, dobbiamo ridurre i divari”, ha detto la dem in linea quindi con diversi governatori preoccupati del ddl.

La segretaria del Pd, quindi, ritiene che il governo “ha scelto una strada scellerata: è quella del dimensionamento con soglie altissime che si tradurranno in tagli di autonomie scolastiche. Voglio fare un plauso alle regioni governate dal centrosinistra, che hanno impugnato questa decisione. Vuol dire rubare futuro quando togli e tagli le scuole”.