Avanti tutta e senza indugi per l’accesso ai corsi di abilitazione

Il Coordinamento Modifichiamo il Concorso Straordinario Bis, raccogliendo le tantissime voci dei precari della Scuola che hanno partecipato alla procedura concorsuale indetta ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis del d.l. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo aver cercato di instaurare un dialogo con tutta la compagine politica che ha fatto da contorno allo sviluppo tale procedimento, comunica che sta assistendo con molta attenzione ai passaggi parlamentari che si stanno svolgendo per l’approvazione del decreto PA bis.

Gli occhi dei docenti che hanno partecipato al concorso di cui sopra, sono puntati in particolare sull’emendamento 20.8 (ident. 20.7) a firma degli Onorevoli Fabio Rampelli, Rossano Sasso e altri che, raccogliendo le intenzioni di tutte le forze politiche di maggioranza, garantisce l’accesso all’abilitazione per tutti coloro che hanno affrontato tale procedura.

I docenti interessati, certi che la politica abbia davvero compreso l’imprescindibile necessità di concedere l’abilitazione all’insegnamento a chi, dopo diversi anni di lavoro nella Scuola Pubblica si è anche sottoposto ad una prova concorsuale molto impegnativa con risultati tuttavia sempre più che dignitosi, ritengono che in questo momento, ossia nella fase immediatamente precedente al voto, i loro rappresentanti in Parlamento necessitino della dovuta tranquillità per portare a termine il progetto delineato nel suddetto emendamento.

Pertanto, favorendo un clima di massima collaborazione, dialogo e fiducia nelle istituzioni, attendono il buon esito dell’iter parlamentare del decreto PA bis, con la sicurezza che verrà riconosciuto il giusto merito a chi la Scuola la vive, la sorregge e s’impegna a migliorarla da anni.

I Precari del Coordinamento Docenti Modifichiamo il Concorso Straordinario Bis