Avvio a.s. 2021/2022, tutta la normativa di riferimento per scuole e personale

I mesi estivi sono stati caratterizzati da un susseguirsi di notizie, informazioni e documenti relativi all’avvio dell’anno scolastico, per lo più di carattere sanitario.

Oltre alla normativa primaria, anche i Ministeri della Salute e dell’Istruzione sono intervenuti con proprie note e circolari a dettare istruzioni per la ripartenza a settembre.

Riportiamo di seguito i principali riferimenti di cui scuole e personale scolastico devono tener conto.

Piano scuola e protocollo di sicurezza

Il principale documento per le scuole è il Piano scuola 2021-2022 per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.

Il documento contiene le indicazioni aggiornate per l’a.s. 2021/2022, alcune altre in continuità con lo scorso anno scolastico e una serie di allegati e materiali utili.

Oltre al Piano Scuola, c’è anche il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s. 2021/2022).

Il documento è stato sottoscritto da Ministero e Sindacati il 14 agosto scorso e a questo ha fatto seguito una nota esplicativa del MI datata 18 agosto.

Indicazioni sul Green Pass

Facendo seguito al DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, il MI ha pubblicato una nota esplicativa sul Green Pass.

A fine agosto il MI ha pubblicato un’ulteriore nota contenente informazioni e suggerimenti in merito alla cerifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico.

Indicazioni sanitarie

Riportiamo infine le principali indicazioni più strettamente sanitarie, utili per la ripresa dell’anno scolastico: