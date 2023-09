Inaugurazione anno scolastico, invitato liceo coreutico catanese. Il ds: “Speranza di riscatto affidata ai nostri giovani”

Il prossimo 18 settembre, a Forlì, come abbiamo riportato, si terrà l‘inaugurazione ufficiale dell’anno scolastico 2023/2024, che sarà trasmessa durante la trasmissione “Tutti a scuola” in onda su Rai Uno. All’evento parteciperanno il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il liceo è tra le quattro scuole che parteciperanno

Tra le quattro scuole selezionate a livello nazionale che parteciperanno alla Cerimonia c’è il Liceo Coreutico “Angelo Musco” di Catania, scuola che si trova in uno dei quartieri più degradati della città, Librino. Questa, quindi, è una grande occasione di riscatto per il quartiere e per Catania intera.

Ventuno alunni di tre classi si esibiranno con un estratto del balletto “Pandora, il mito”, ideato e diretto dal prof. Alessandro Giambirtone, vincitore pochi mesi fa del secondo premio all’Amenanos Neos Festival. Per il nuovo Dirigente Scolastico, Prof. Mauro Mangano, “essere scelti per partecipare ad un evento così prestigioso ci carica di entusiasmo quanto di responsabilità. L’entusiasmo per il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dal nostro Liceo Coreutico e del livello raggiunto dai nostri alunni, sotto la guida di Cristina Cascio e con il grande impegno degli insegnanti. La responsabilità di mantenere questo livello e raggiungere traguardi ancora più ambiziosi”.

Riconoscimento dopo la morte della dirigente scolastica

L’istituto si è trovato, qualche mese fa, orfano della propria dirigente scolastica, Cristina Cascio, scomparsa improvvisamente a soli 59 anni. Il Liceo Coreutico “Musco” è nato nel 2019 grazie alla grande determinazione della Cascio, che è riuscita a dare al quartiere periferico di Librino una scuola che è, al tempo stesso, un presidio di legalità e un polo culturale di eccellenza con ben tre indirizzi liceali, tutti legati all’arte, alla cultura, alla promozione della bellezza.

Per l’ex dirigente reggente Prof.ssa Elisa Colella, che ha diretto la scuola nei mesi successivi alla scomparsa di Cristina Cascio sostenendo tutte le attività artistiche e incoraggiando fortemente la candidatura del Liceo Coreutico all’inaugurazione dell’anno scolastico, si tratta di “uno straordinario riconoscimento ottenuto dalle giovani studentesse e dai giovani studenti del Liceo Coreutico. La complessa coreografia dell’appassionato giovane professore Giambirtone ha consentito di rappresentare con gioia e competenza quanto un percorso liceale possa riuscire a conciliare corpo e mente, arte, letteratura, vocazione, sogni. Ho fortemente sostenuto tutte le attività del Liceo Coreutico nel corso degli otto mesi in cui ho retto l’lOS ‘Musco’, proponendo la candidatura per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico nella ferma convinzione che il livello raggiunto fosse davvero eccezionale”.

Per il prof. Alessandro Giambirtone “la soddisfazione più grande è quella di essere riusciti in questa occasione a portare l’attenzione sull’arte della danza che, grazie ai licei coreutici, è entrata a pieno titolo nel sistema scolastico italiano, dimostrando il suo immenso valore educativo e l’universalità del suo linguaggio. Ci auguriamo che la danza in Italia, fuori e dentro la scuola, possa prosperare e recuperare la dignità che le spetta, ed è proprio questa la missione che io, i miei allievi e la mia scuola tutta cerchiamo di portare avanti, giorno dopo giorno, compresa questa occasione”.

“A Forlì – conclude il dirigente scolastico Mangano – gli alunni dell”Angelo Musco’ rappresenteranno tutta Catania e la sua speranza di riscatto affidata alle capacità dei nostri giovani”. L’esibizione dei giovani talenti il 18 settembre a Forlì è infatti, fanno sapere dalla scuola, la dimostrazione sia del grande impegno e dell’immensa passione di docenti e alunni che dei risultati altissimi che è possibile ottenere.