Avvio a.s. 2023/24, scheda informativa su nomine in ruolo, cattedre disponibili per supplenze e semplificazione delle procedure digitali

Il Ministero ha pubblicato una scheda informativa dedicata ai temi delle nomine in ruolo, delle supplenze e della semplificazione delle procedure digitali per il nuovo anno scolastico. Nel documento vengono presentati i principali dati riferiti all’a.s. 2023/24, proponendo anche un raffronto rispetto all’anno precedente.

Nomine in ruolo dei docenti

Per quanto riguarda in particolare le nomine su posti comuni, sono stati coperti 27.108 su 32.784 posti di contingente (pari a 82,7%), per cui risultano non assegnati 5.676 posti. Per quanto attiene ai posti di sostegno, le operazioni di scorrimento GPS prima fascia sono terminate; il 9 agosto ha avuto avvio la call veloce su GPS che è terminata in tutte le regioni interessate. Le nomine in ruolo su sostegno ammontano a 13.354 su 18.023 posti di contingente (pari al 74,1%). Pertanto, risultano non assegnati 4.669 posti. In totale (posti comuni e posti di sostegno) risultano effettuate 40.462 nomine in ruolo su un contingente di 50.807 posti (pari al 79,6%). Risultano, invece, non assegnati 10.345 posti a causa delle rinunce al ruolo o a una scarsa risposta soprattutto alla prima operazione di call veloce su posto comune e sostegno. Invece, la mini-call veloce su GPS sostegno ha avuto un discreto successo portando a conferire 2.442 nomine in ruolo che rappresentano il 18,3% delle immissioni in ruolo su posti di sostegno.

Accantonamento posti concorso PNRR

Sul complesso di 81.023 posti vacanti e disponibili erano già stati accantonati, prima delle nomine in ruolo, 30.216 posti che rappresentano il numero delle disponibilità riservate al primo concorso PNRR. I 10.345 posti residui del contingente autorizzato saranno coperti con supplenze annuali per l’a.s. 2023/2024, ma dovranno anche essere utilizzati per incrementare le disponibilità per il primo concorso PNRR portandole a 40.561 (26.777 su posto comune e 13.784 su sostegno).

Supplenze

Di seguito il numero delle supplenze disposte nell’anno scolastico 2023/2024:

10.345 posti vacanti non conferiti in sede di nomine in ruolo da coprire con supplenti annuali (fino al 31/8);

30.216 posti vacanti accantonati per il concorso PNRR da coprire con supplenze annuali (fino al 31/8);

14.142 posti comuni istituiti per l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, da coprire con supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/6);

70.435 posti di sostegno in deroga (dato provvisorio), da coprire con supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/6);

10.000 posti disponibili (dato stimato sulla base della serie storica) per sostituire docenti di ruolo in particolari posizioni di stato, da coprire con supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/6).

In totale: 135.138 supplenze, di cui 40.561 supplenze annuali e 94.577 supplenze fino al termine delle attività didattiche (queste ultime sono destinate ad un incremento di 20.000-25.000 unità per effetto dell’aumento dei posti in deroga di sostegno in corso d’anno scolastico).

La scheda infine riporta i dati delle nomine dei nuovi dirigenti scolastici (182 in tutto) e alcune indicazioni in merito alle semplificazione delle procedure digitali.

