Azzolina: “Dall’1 settembre scuole aperte per i recuperi”

“Ho dedicato tutta la mia vita alla scuola, prima da docente e ora da ministro – ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina a Bergamo – Dover chiudere le scuole per me è stato uno struggimento, una ferita che mi resterà dentro per sempre e quindi oggi sono veramente felice di vederle riaperte”.

“Gli studenti sono la cosa più importante che esiste nel Paese e sarò ben felice di incontrarli e di parlare con loro”, ha aggiunto.

Poi, sulla riapertura, ha detto: “Abbiamo fatto una proposta alle regioni per il 14 settembre se intendiamo riportare tutti gli studenti a scuola. Ma già dal primo settembre tutte le scuole saranno aperte per recuperare tutte le attività di apprendimento per gli studenti”.