Azzolina alla Scuola, Manfredi all’Università: il giuramento al Quirinale [VIDEO]

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, su proposta del quale ha firmato il decreto di nomina di Lucia Azzolina a Ministro dell’Istruzione, e di Gaetano Manfredi a Ministro dell’Università e della Ricerca. Il Presidente Giuseppe Conte cessa, pertanto, dalla carica assunta ad interim di Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Lo comunica il Quirinale con una nota sul proprio sito ufficiale.

Una cerimonia molto semplice nella quale è recitata la formula di rito, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e che si è svolta in una sala vicina allo studio del capo dello Stato.

Lo spacchettamento del Miur è stato deciso con un decreto legge dal Consiglio dei Ministri, firmato nella serata di ieri dal presidente della Repubblica.

Chi è Lucia Azzolina, nuovo Ministro dell’Istruzione

37 anni, di Siracusa, Lucia Azzolina si laurea dapprima in Filosofia e poi in Giurisprudenza nel 2013. Nel gennaio 2014 passa di ruolo all’I.I.S “Quintino Sella” di Biella.

Nel maggio 2019 si classifica tra gli idonei del concorso per dirigente scolastico, nelle cui graduatorie rimane iscritta in attesa di un eventuale reclutamento degli idonei, in subordine ai vincitori.

Per molti anni è attiva all’interno dell’Anief, prima in Piemonte, poi in Lombardia: rassegnate le dimissioni dal sindacato, tornata ad insegnare al “Quintino Sella”.

I primi passi in politica, Azzolina li compie nel 2018 quando ottiene il maggior numero di voti tra le donne candidate alle parlamentarie per Novara-Biella-Vercelli-Verbania e parte della provincia di Alessandria.

Il 19 marzo 2018 viene eletta deputato nella XVIII legislatura.

Gaetano Manfredi nuovo ministro dell’Università: il profilo

Gaetano Manfredi, invece, è un accademico attualmente rettore dell’Università Federico II di Napoli.

Nato ad Ottaviano, 55 anni, Manfredi si è laureato in Ingegneria nel 1988 presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con la votazione di 110/110 e lode. Dottore di Ricerca in Ingegneria delle Strutture è stato anche ricercatore in Tecnica delle Costruzioni dal 1995 al 1998. E’ stato anche professore Associato in Tecnica delle Costruzioni dal 1998 al 2000.

Professore Ordinario in Tecnica delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2000 ad oggi, tra le sue attività scientifiche risulta autore e curatore di 9 libri ed oltre 400 lavori scientifici pubblicati.

Attualmente svolge attività di ricerca di tipo teorico e sperimentale in diversi campi di ricerca.