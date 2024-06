Rissa Camera, Azzolina: “A scuola non facciamo altro che condannare la violenza, cosa possiamo dire agli studenti?”

Ieri, come abbiamo scritto e come è stato ampiamente riportato dai media, come Il Corriere della Sera, c’è stata una vera e propria rissa alla Camera. Durante l’esame del ddl autonomia differenziata è stato ferito il deputato M5s Leonardo Donno, colpito da alcuni deputati fra i quali il leghista Igor Iezzi, secondo i racconti di diversi parlamentari, con due pugni in testa.

È stato necessario l’intervento dei medici che hanno portato Donno fuori dall’aula su una sedia a rotelle. Nella rissa è risultato colpito anche un assistente parlamentare intervenuto per sedare i deputati. Le immagini, inutile dirlo, hanno colpito l’opinione pubblica, sconvolta alla vista di scene di questo genere in un luogo tanto importante per la democrazia e le istituzioni.

“Erano tutti uomini”

A dire la propria è stata l’ex ministra dell’Istruzione, oggi dirigente scolastica, Lucia Azzolina. Ecco le sue parole: “E pensare che noi a scuola non facciamo altro che condannare ogni tipo di violenza verbale e fisica. Quando gli studenti vedranno queste immagini, noi dirigenti scolastici e insegnanti, cosa potremo dire? Le istituzioni dovrebbero essere esempi e modelli da seguire. PS. Faccio notare che nel video dell’aggressione sono tutti uomini”.

Effettivamente si tratta di immagini non edificanti, che non devono essere un modello per i giovani, già protagonisti di escalation di violenza.