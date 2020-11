Azzolina incontra il presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei

Nella mattinata del 19 novembre la Ministra Azzolina ha incontrato in videoconferenza il presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, il professor Giorgio Parisi.

Con lui erano presenti il professor Luca Serianni, Presidente della Fondazione ‘I Lincei per la Scuola’ e i professori Marco Mancini, Presidente della Commissione Scuola dell’Accademia, e Wolfango Plastino, della Commissione Scuola.Per me è stato un grande onore.

L’Accademia Nazionale dei Lincei è da anni impegnata per migliorare il nostro sistema di Istruzione.

Nel corso dell’incontro, secondo quanto fa sapere la stessa Ministra su Facebook, è stato condiviso l’obiettivo di rinnovare e rafforzare la collaborazione tra il Ministero e l’Accademia, sviluppando insieme iniziative mirate per promuovere l’innovazione didattica, per supportare i docenti con nuovi materiali nelle diverse discipline, per la formazione degli insegnanti.