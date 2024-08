Ius Scholae, Azzolina: “Bimbi stranieri cittadini di fatto”, poi la battuta su un possibile ritorno in politica

L’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, oggi dirigente scolastica a Biella, è intervenuta nel corso della trasmissione di La7 Omnibus per parlare di Ius Scholae. Già qualche giorno fa l’ex numero uno di Viale Trastevere aveva espresso la sua opinione, dicendosi a favore.

Ecco cosa ha detto stavolta: “Dirigo una scuola con tanti bimbi con background migratorio. I bambini sono una spugna, parlando con le mie maestre vi dico che se non ci conosce la lingua è un problema di pochi mesi. Facciamo più difficoltà noi adulti all’integrazione dei bimbi a scuola. Sono cittadini di fatto, non lo sono purtroppo nei diritti”.

“Si può fare politica in tanti modi”

Azzolina ha anche detto qualche battuta in merito ad un suo possibile ritorno in politica: “Si può fare politica in tanti modi, in questo momento per me fare politica significa occuparmi della mia scuola e farlo nel migliore dei modi. In futuro, vedremo”.

Il mondo della scuola è d’accordo: 2 docenti su 3 dicono sì, meno convinti i genitori – RISULTATI SONDAGGIO

Da un’indagine condotta dalla Tecnica della Scuola, a cui hanno partecipato 768 utenti, la maggior parte dei quali docenti, è emerso che il mondo della scuola accoglierebbe con favore la proposta: l’unica componente contraria risulta quella dei genitori degli alunni, che in prevalenza sulla concessione dello Ius Scholae sembra mantenere più di una riserva.