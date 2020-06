Azzolina: “Lavoriamo per un ritorno a scuola in piena sicurezza”

“Stiamo lavorando per il ritorno a scuola di tutti in piena sicurezza, ma guardando oltre. Il nostro impegno è rivolto a consegnarvi, ragazzi, una scuola più a misura dei vostri desideri e delle vostre necessità, in un mondo che cambia a grande velocità”.

Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un video messaggio rivolto ai ragazzi finalisti del progetto ‘Biz Factory’ di Junior Achievement Italia.

“Cogliendo l’occasione di questo momento così particolare dobbiamo riprogettare la nostra scuola in una chiave ancora più moderna, rendendo attiva una pratica digitale che orienti e prepari al futuro – ha aggiunto Azzolina – Iniziative come quella di oggi sono molto importanti e utili per il ministero dell’istruzione, per il governo e per tutti i lavoratori della scuola, perché i progetti e le proposte degli studenti ci aiutano a rendere quello che facciamo più vicino alle vostre esigenze e ai vostri desideri. La scuola è prima di tutto vostra, è una seconda casa che deve accogliervi, formarvi e accompagnarvi verso il vostro futuro di lavoratori e cittadini. Un maggiore accordo e una più attiva collaborazione con il mondo del lavoro e dell’impresa e un orientamento più incisivo nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, e poi del corso di laurea, anche sulla base delle esigenze del mercato, sono elementi che non possono più mancare nella scuola del futuro”.