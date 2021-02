Azzolina, “ministra dei banchi a rotelle”, ma ha gestito l’anno peggiore dal 1945 in poi [VIDEO]

Lucia Azzolina sarà forse ricordata come la Ministra dei banchi a rotelle, ma sarebbe un giudizio ingeneroso dal momento che alla pentastellata è toccato il difficile compito di gestire un vero e proprio annus horribilis.

Resta il fatto che i banchi a rotelle non sono stati una idea felicissima, soprattutto per come poi è stata realizzata.

Pochi giorni fa l’assessore del Veneto Elena Donazzan ha alimentato ulteriormente la polemica ordinando di ritirare i banchi dalle scuole perché sarebbero nocivi alla salute degli alunni.

Al contrario un nutrito gruppo di dirigenti scolastici di tutta Italia invita a non ironizzare e dicono che si tratta di arredi utilissimi sotto il profilo pedagogico.

