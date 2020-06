Azzolina: “Modello nazionale di Pei atteso prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha riunito questa mattina, in videoconferenza, l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

“Ho ascoltato con piacere le voci di associazioni, studenti, famiglie- sottolinea la ministra- quella di oggi è stata una riunione molto proficua, che ha confermato un clima di positiva collaborazione fra i componenti dell’Osservatorio e il Ministero. Un confronto che va avanti da tempo”.

Questa mattina, prosegue Azzolina, abbiamo gettato le basi per progetti comuni per il futuro, volti alla costante inclusione di ragazze e ragazzi con disabilità in ogni nostra azione”.

Il ministero, aggiunge la ministra, “sta definendo il modello nazionale di PEI (Piano Educativo Individualizzato), documento molto atteso che sarà pronto in tempo per il nuovo anno scolastico”.

Guardando alla ripresa di settembre e all’emergenza coronavirus, Azzolina ha assicurato che sarà data massima priorità alle esigenze degli studenti con disabilità: “L’amministrazione scolastica lavorerà affinché fin dal primo giorno possano esserci tutti gli insegnanti. E chiederemo ai dirigenti scolastici di metterli al centro delle scelte che faranno per la ripresa, sia da un punto di vista logistico che didattico”.