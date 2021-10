Banchi a rotelle: a Venezia trasportati sulle chiatte come rifiuti ingombranti

Un viaggio in una bettolina è quello che spetta ai banchi a rotelle con destinazione una discarica. Si tratta di ciò che è accaduto a Venezia dove i banchi sono stati caricati nel famoso mezzo veneziano e immortalati da alcuni scatti che hanno fatto il giro dei social.

I bachi erano stati acquistati da un liceo del centro storico lagunare, il “Benedetti-Tommaseo”. Nei giorni scorsi, a causa dell’impossibilità di utilizzo, la dirigente ha chiamato una ditta di trattamento rifiuti ingombranti, che ha effettuato il trasporto nella giornata di giovedì 28 ottobre.

Ciò ha causato tante critiche da parte di esponenti politici verso l’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e l’ex commissario Domenico Arcuri.

Proprio l’ex ministra in una dichiarazione al Mattino di Padova ha espresso il suo disappunto, affermando che la responsabilità è delle scuole che hanno richiesto i banchi e che non ha più voglia di intervenire sull’argomento perché la questione è stata raccontata urbi et orbi.