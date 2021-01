Banchi a rotelle, Meloni bacchetta Azzolina: ma quale patrimonio? Sono l’emblema dell’incapacità del governo

Avere acquistato più di 400 mila banchi monoposto con rotelle sottostanti favorisce la didattica di gruppo e il rinnovo degli arredi: a dirlo è stata la ministra Lucia Azzolina.

“Polemica stucchevole”

“Sui banchi a rotelle si è fatta una polemica molto stucchevole”, perché l’acquisto dei banchi innovativi “è un patrimonio che rimarrà strutturalmente nelle scuole”, ha detto Azzolina.

Meloni: ma dice sul serio?

L’espressione della ministra dell’Istruzione non è piaciuta alla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Su Facebook, la Meloni ha replicato: “Ma dice sul serio? Certo, in futuro li esporranno per ricordare l’incapacità di chi ha governato l’Italia in questa delicata fase”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia.