Vinitaly, quattro studenti siciliani premiati da Meloni: il loro zibibbo è il miglior vino bianco IGP degli Istituti Agrari d’Italia

Com’è noto, in questi giorni si sta svolgendo a Verona il Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati. All’evento, a cui hanno partecipato molte cariche del Governo tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, sono stati premiati anche alcuni studenti siciliani.

“Esperienza unica, siamo emozionati e orgogliosi del premio ricevuto, frutto del nostro impegno durante quest’anno” – dice a caldo Giorgio Amato, uno dei quattro studenti siciliani che al Vinitaly di Verona sono stati premiati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riporta un comunicato diffuso dall’Usr Sicilia.

Il percorso degli alunni premiati

Giorgio Amato, Antonino Adamo, Gaspare Giacalone e Marco Santangelo sono gli studenti che hanno rappresentato l’Istituto Tecnico Agrario Abele Damiani di Marsala, una delle tre scuole superiori premiate per i loro progetti legati alla produzione di vino. Gli studenti erano accompagnati dal Dirigente Scolastico Domenico Pocorobba e il docente di viticoltura ed enologia Bartolo Tumbarello. Alla premiazione era presente anche il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro.

Lo zibibbo prodotto dagli studenti del Damiani è stato riconosciuto come miglior vino bianco IGP (Indicazione geografica protetta) degli Istituti Agrari d’Italia.

Dopo aver ottenuto il diploma in perito agrario con indirizzo in viticoltura ed enologia, i quattro studenti hanno frequentato quest’anno la sesta classe con indirizzo enotecnico. Hanno svolto 400 ore di pratica in diverse aziende siciliane e in giugno il loro percorso sarà valutato da una commissione presieduta da un rappresentante di Assoenologi e costituita da docenti interni.

Le parole di Pierro (Usr Sicilia)

Come è noto, dal prossimo anno scolastico 2024-2025 partirà la sperimentazione della nuova istruzione tecnica e professionale 4+2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato in Sicilia 26 corsi in 21 Istituti tecnici e professionali.

“È prevista la riduzione da 5 a 4 anni del percorso di studi, con un programma arricchito sul fronte del rafforzamento delle competenze di base e di quelle specialistiche, che vede in campo un maggior raccordo con il mondo dell’impresa, con la realtà territoriale e con gli stessi ITS Academy, scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post-diploma, che offriranno una formazione specialistica post diploma, parallela a quella universitaria”, dice il Direttore Pierro. Ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale si aggiunge il Liceo Made in Italy che dal prossimo anno scolastico sarà attivato il 17 istituti superiori statali dell’Isola.