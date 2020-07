Banchi monoposto anti-covid: caratteristiche delle sedute e norme UNI

Il bando sulle sedute didattiche attrezzate di tipo innovativo è stato pubblicato sul sito del commissario e su quelli dei ministeri della Salute e dell’Istruzione e del Dipartimento della Protezione Civile.

La scadenza per il bando è prevista per il 30 di luglio, i contratti dovranno essere firmati entro il 7 agosto e l’azienda che si aggiudicherà la gara dovrà assicurare la consegna entro il 31 agosto.

I banchi 2.0 sono composti da un unico corpo con una sedia, i braccioli, un piano di appoggio, uno spazio microforato sotto la seduta per lo zaino e sei rotelle per essere facilmente spostati. Non pesano e sono disponibili in tanti colori.

Norme UNI sui banchi e sedie

Le caratteristiche di banchi e sedie sono descritte dalle norme della serie UNI EN 1729 che stabiliscono ad esempio che:

i bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli delle sedie che vengono a contatto con l’utilizzatore devono essere arrotondati con un raggio minimo o uno smusso di 2 mm. Le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti

ogni sedia o banco “a norma” deve superare una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle di stabilità, di resistenza, di durata e d’urto

in relazione all’altezza dello studente le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie “taglie”.

Caratteristiche delle sedute didattiche attrezzate di tipo innovativo

Sedute attrezzate per uso didattico multifunzionale, munite di almeno cinque ruote, ripiano di lavoro mobile di grandi dimensioni e ripiano porta libri o porta zaino di adeguate dimensioni. Sono richiesti requisiti dimensionali, di sicurezza, di progettazione, di stabilità durante l’uso, di resistenza al rotolamento e di resistenza e durata non inferiori a quelli prescritti dalle norme UNI-EN 13761: 2003, in quanto applicabili. In particolare: