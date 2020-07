Banchi monoposto anti-Covid, il Commissario Arcuri pubblica la gara per 3 milioni di pezzi: la metà sono innovativi

Il Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha indetto la gara pubblica europea per l’acquisto di un massimo di tre milioni di banchi monoposto anti-Covid ritenuti indispensabili per mantenere il distanziamento fisico e consentire così la riapertura delle scuole in presenza a settembre. La gara prevede la fornitura fino a 1,5 milioni di banchi monouso tradizionali e fino a 1,5 milioni di banchi di tipo più innovativo.

Il bando contiene i criteri sulla base dei quali le offerte saranno valutate secondo una procedura “concorrenziale, trasparente e accelerata”.

Ricordiamo che il costo di un banco monoposto potrebbe arrivare anche a 300-400 euro.

I criteri per aggiudicarsi la gara

Tra i criteri introdotti c’è anche il prezzo di acquisto per le due tipologie di banchi. La scadenza per il bando, richiesto dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, è prevista per il 30 di luglio, mentre i contratti dovranno essere firmati entro il 7 agosto e l’azienda che si aggiudicherà la gara dovrà assicurare la consegna dei banchi entro il 31 agosto.

La consegna dei banchi speciali alle scuole, secondo la tabella di marcia imposta dal Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, è invece fissata per sette giorni dopo: il 7 settembre prossimo, ad una manciata di giorni dall’avvio delle lezioni.

I documenti ufficiali

Qui di seguito, vi proponiamo i link ai documenti ufficiali predisposti dal Commissario straordinario e pubblicati sul sito internet dello stesso Domenico Arcuri, oltre che su quelli dei ministeri della Salute e dell’Istruzione e del Dipartimento della Protezione Civile.

Avviso di indizione di gara in procedura aperta semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull’intero territorio nazionale: