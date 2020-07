Banchi monoposto, i produttori: la gara andrà deserta, impossibile produrre 3 milioni di pezzi, al massimo 120 mila

Potrebbe andare deserta la gara d’appalto del commissario Domenico Arcuri per portare nelle nostre scuole fino a tre milioni di banchi monoposto anti-Covid o innovativi: a sostenerlo sono le aziende del settore, rappresentate da Assufficio di FederlegnoArredo e Assodidattica, a cui aderiscono i produttori e i distributori italiani dell’arredo scolastico ed educativo, coprendo oltre il 95% del fatturato nazionale.

“Missione impossibile”

Il risultato che si vuole ottenere, portare negli istituti scolastici fino a tre milioni di banchi anti contagio o predisposti per la didattica moderna, viene considerato dai portavoce delle aziende “certamente una missione impossibile”, perché quello che chiede il bando “in pratica significa che dal 7 al 31 agosto, cioè in 23 giorni compresi tutti i festivi, dovrebbe essere concentrata la produzione di 5 anni”.

“Viene da chiedersi se, prima di” pubblicare il bando, continuano da Assufficio, “qualcuno si sia posto il problema se sarebbe andato deserto. Purtroppo sembra di no, nonostante, come da noi spiegato agli uffici competenti i numeri dicano che il bando andrà sicuramente deserto”.

Pochi pezzi, tanti problemi

Secondo i produttori e i distributori italiani dell’arredo scolastico ed educativo, “nella migliore delle ipotesi la capacità produttiva attuale potrebbe arrivare a 120.000 pezzi consegnati entro fine settembre, a patto che siano disponibili pannelli, tubolari, insomma tutti i componenti che concorrono alla realizzazione dei prodotti oggetto del bando”.

“A tutto ciò si aggiunga che anche la consegna e la messa in loco degli arredi è in capo ai fornitori è evidente come siamo stati messi davanti a una missione impossibile che avrà due gravi conseguenze. I ragazzi non potranno avere i nuovi banchi con ricadute sull’avvio dell’anno scolastico e le procedure di gara regolarmente in corso o addirittura già vinte saranno bloccate, pertanto i quantitativi su cui le aziende avevano già predisposto un piano di produzione adeguato alle tempistiche richieste dalle stazioni appaltanti, non saranno consegnati”.

Il rischio del “cartello”

I produttori temono anche che il bando di gara si trasformi un un ‘cartello’ economico: la gara, sostengono, “potrebbe avere un solo fornitore non italiano, che produce nel Sud Est asiatico, con un prodotto che non risponde alle leggi e alle normative di sicurezza e a favore della corretta postura di bambini e ragazzi, a cui tutti i produttori italiani e comunque chi vuole vendere alla PA deve assolutamente attenersi”.

“Siamo certi che questo non sia nei desiderata della scuola, quasi come se per legge all’improvviso si decidesse che non si possono più realizzare infissi in legno o in alluminio ma solo in pvc; tutto ciò sulla base di un presupposto emergenziale che non ha nessun fondamento scientifico”.