Bando concorso scuola, prova scritta: 50 quesiti in 100 minuti, ecco come si svolge

Bando concorso scuola, prova scritta: 50 quesiti in 100 minuti, ecco come...

Concorso docenti Pnrr 2, ci siamo: oggi è stato pubblicato il bando del concorso docenti 2024.

Dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, fino alle 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, è possibile presentare la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto “concorso PNRR 2”, per le scuole di ogni ordine e grado.

Concorso docenti, prova scritta: come si svolge?

La prova scritta, sia per il concorso infanzia e primaria che per la secondaria, è computer-based ed è valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso.

La prova dura 100 minuti ed è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

Quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didatticometodologico, così distribuiti:

dieci quesiti di ambito pedagogico; quindici quesiti di ambito psicopedagogico, compresi gli aspetti relativi all’inclusione; quindici quesiti di ambito metodologico didattico, compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

Cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

Cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

LEGGI IL BANDO INFANZIA E PRIMARIA

LEGGI IL BANDO SECONDARIA

I corsi di preparazione per infanzia e primaria

Il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente – Concorso ordinario infanzia e primaria a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, per un totale di 16 ore di videolezione.

a cura di e per un totale di 16 ore di videolezione. Il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 9 sezioni per 12 ore di videolezione.

I corsi di preparazione alla prova scritta per scuola secondaria

Il corso Competenze didattico-metodologiche , a cura di Giovanni Morello , composto da 15 ore di videolezione.

, a cura di , composto da 15 ore di videolezione. Il corso Competenze pedagogiche e psicopedagogiche, a cura di Giovanni Morello, composto da 18 ore di videolezione.

I corsi di preparazione alla prova orale per secondaria