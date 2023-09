Bando INPS Case del Maestro, domande dall’8 al 25 settembre 2023

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso soggiorni invernali 2023/2024 presso le Case del Maestro rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM), in servizio o in pensione, e ai loro parenti entro il secondo grado.

I soggiorni invernali si svolgeranno dal 27 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 presso le seguenti località:

Casa del Maestro di Fiuggi (Frosinone): 146 posti letto.

Casa del Maestro di Roma – Piazza dei Giuochi Delfici (Roma): 94 posti letto.

Casa del Maestro di Lorica di Pedace (Cosenza): 98 posti letto

Casa del Maestro di Silvi Marina (Teramo): 122 posti letto

Casa del Maestro di San Cristoforo al Lago (Trento): 73 posti letto

La durata del soggiorno è di dieci giorni e nove notti, con pensione completa e servizi accessori.

La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione a decorrere dalle ore 12 del giorno 8 settembre 2023 e non oltre le ore 12 del giorno 25 settembre 2023.