Barbara Floridia (M5S) eletta presidente in commissione di Vigilanza Rai: Boschi (Az-Iv) e Montaruli (FdI) vicepresidenti

Barbara Floridia (M5S) eletta presidente in commissione di Vigilanza Rai: Boschi (Az-Iv)...

Oggi, 4 aprile, si sono svolte le votazioni per l’elezione del presidente della Commissione di Vigilanza Rai. A vincere, come riporta La Repubblica, è stata la 46enne Barbara Floridia, docente siciliana, dallo scorso ottobre capogruppo del Movimento 5Stelle al Senato, ex sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione dal 1º marzo 2021 al 21 ottobre 2022 nel governo Draghi.

La senatrice del Movimento 5 Stelle è stata eletta con 39 voti favorevoli su 42. Maria Elena Boschi (Az-Iv) con 19 voti e Augusta Montaruli (FdI), con 16 preferenze sono state elette vicepresidenti. Segretari saranno Stefano Candiani della Lega, al quale sono andata 23 preferenze, e Ouidad Bakkali del Pd, che ne ha ottenute 15.

Le prime parole della neoeletta e di Conte

A fare i complimenti alla neoeletta presidente è stato il leader dei pentastellati Giuseppe Conte su Twitter: “Buon lavoro a Barbara Floridia, eletta presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione”. Come riporta TgCom24 si tratta della seconda donna alla guida della bicamerale, dopo Rosa Russo Iervolino, in carica dal 1985 al 1987.

Buon lavoro a @FloridiaBarbara, eletta Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione. pic.twitter.com/11kGJ2DlFT — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 4, 2023

‘È un onore essere eletta presidente. È una commissione fondamentale per la democrazia nel nostro paese. Lavoreremo e vigileremo affinché venga garantito il pluralismo e l’indipendenza in Rai”, queste le prime parole della Floridia dopo l’elezione riportate da Rtl1025.