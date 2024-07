Temptation Island demolisce Alberto Angela, cancellato Noos: “Molti laureati guardano il reality, il problema è la scuola”

La Rai ha issato bandiera bianca: il programma culturale “Noos” del divulgatore più amato d’Italia Alberto Angela non andrà in onda stasera, giovedì 25 luglio. Il motivo? Lo strapotere a livello di ascolti del programma che va in onda in contemporanea su Canale 5, “Temptation Island“. Lo riporta La Repubblica, e l’anticipazione è stata fornita dal sito di Davide Maggio.

“Noos” di Alberto Angela, quando andrà in onda?

Oggi, in particolare, lo show firmato Fascino di Maria De Filippi andrà in scena con l’ultima attesissima puntata; si prevedono quindi ascolti davvero stellari. “Noos” era partito con uno share modesto (13,6%), che era sceso fino a all’11.5%. Troppo poco per l’offerta della prima rete. Il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia aveva debuttato lo stesso giorno con il 24,8% di share, e l’ultima puntata aveva raggiunto il 31,1%, un vero e proprio record.

Quindi la decisione estrema del servizio pubblico: proteggere la trasmissione di Angela per evitare la débâcle. Rai1 ha scelto di proporre il film “Un viaggio a quattro zampe“. Le ultime puntate di “Noos” andranno in onda, come confermato dallo stesso conduttore, il 22 e 29 agosto e il 5 settembre.

“Temptation Island” e l’educazione sentimentale

Per chi non lo sapesse, il reality show Mediaset è un vero e proprio “viaggio nei sentimenti” di alcuni coppie messe alla prova per non tradire il proprio partner, il tutto condito da una buona dose di trash in grado di sfornare meme per tutta l’estate. Ovviamente sono molti coloro che non ci stanno, fin dall’inizio della messa in onda dei due programmi: sembra quasi che il “trash” abbia vinto sulla cultura.

Per non parlare delle dinamiche tossiche che vengono proposte dalle coppie del programma di Canale5: molti atteggiamenti non sono infatti proprio esemplari per i giovani, tra gelosia estrema, tentativi di minare la libertà del partner, scatti d’ira. Intendiamoci, questo discorso vale anche considerando che si tratta di scene “gonfiate” e romanzate. Questo però, probabilmente, non viene compreso a pieno dai giovanissimi, che magari si trovano a replicare ciò che vedono.

“Temptation Island” batte “Noos”, le reazioni

Ecco alcuni dei commenti di utenti del web:

“Servono reazioni cattive contro questa ingiustizia”.

“C’è bisogno di cultura VERA in questo paese allo sbando”

“Ma davvero la Rai ha sospeso il tuo meraviglioso programma per non scontrarsi con Temptation Island? Siamo alla frutta. Questo è lo specchio del nostro Paese”.

“Sospendere il programma di Alberto Angela, motivando la decisione con i ‘bassi ascolti’ è il punto di non ritorno della RAI. Perché chiedere il canone ai cittadini, quando la logica della televisione pubblica è la stessa della televisione commerciale? È un fallimento generale”.

“Il punto non è che Temptation Island faccia più ascolti di Noos. Il punto è che nella TV pubblica si applichino per la cultura le stesse logiche dell’intrattenimento”.

“Temptation Island e’ visto da 3.5 milioni di persone. Immagino sia seguito in maggior parte da giovani e scolarizzati. Inoltre tra i protagonisti ci sono molti laureati. La stessa ideatrice del programma lo è. Qui il problema non è la cultura in TV ma la scuola che fa pena”.