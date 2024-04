Barbero agli studenti: “Faccio lo storico perchè mi piace scrivere. In altri ambiti il mio cervello è lento”

Alessandro Barbero strappa una risata agli studenti del liceo Alfieri di Torino, che hanno invitato il professore per un dialogo su storia e attualità nella giornata di autogestione.

«Faccio lo storico anche perché mi piace scrivere e mi riesce facile, in altri ambiti il mio cervello è lento, per non dire paralizzato». Al momento delle domande dal pubblico le mani alzate si moltiplicano. «Cosa fa di diverso dai suoi colleghi per essere così amato?» chiede un giovane. Il docente ha la risposta pronta: «Sono più bravo degli altri». Risate in sala. Poi aggiunge: «Mostro la passione che provo. E mi piace stare sul palcoscenico». Lo riporta il quotidiano “La Stampa”