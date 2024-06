Gaffe Sangiuliano, il dibattito: “Chiedete in un liceo chi è nato prima tra Colombo e Galileo e vi passerà la voglia di ridere”

Da giorni si parla ininterrottamente della gaffe del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha erroneamente parlato di Cristoforo Colombo dicendo che fosse influenzato da Galileo Galilei. Peccato che quest’ultimo sia nato settantadue anni dopo la scoperta dell’America.

“Paragonare un laureato cum laude ministro della cultura con un liceale non è equo”

Da qui un fiume di meme, riflessioni, critiche. Si è anche parlato molto dell’esempio fornito da un ministro ai giovani sullo studio. E, proprio in merito alla scuola, un post su X è diventato virale. Ecco cosa c’è scritto: “Provate a chiedere in un liceo italiano chi è nato prima tra Colombo e Galileo e vi passerà la voglia di ridere”, ha scritto un utente.

“Paragonare un laureato cum laude ministro della cultura con un liceale non è equo però”, una delle risposte. “Non è equo ma resta quello che ho scritto. E mi preoccupa più di quello che sa o non sa Sangiuliano”, ha risposto l’autore del post.

Insomma, ci si chiede: gli studenti italiani hanno davvero dimestichezza con la storia moderna o contemporanea? Hanno idea della linea temporale degli eventi?

Gaffe Sangiuliano, il commento di Renzi

A commentare la faccenda anche l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Ho finalmente capito perché appena insediato Sangiuliano ha azzerato il fondo per il Bonus18enni, la 18App: perché spendere soldi per un libro, per uno spettacolo a teatro o per un museo, quando si può diventare ministri dicendo un sacco di idiozie?”.

Il bonus 18App, introdotto proprio da Renzi, non esiste più a partire dal 01 maggio 2024. Dal 31 gennaio 2024, come abbiamo scritto, sono entrate ufficialmente in vigore la “Carta della cultura Giovani” e la “Carta del merito”, i nuovi strumenti elettronici predisposti dal Ministero della Cultura in sostituzione del Bonus Cultura 18 App e finalizzati allo sviluppo e al potenziamento della diffusione della cultura tra i giovani.

Ci sarà tempo fino al 30 giugno per richiedere entrambe le Carte, che sono individuali, nominative e del valore ognuna di 500 euro.

Questa cifra potrà essere utilizzata entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma.