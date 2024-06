Beatrice Valli: “Mi merito di più”. Un’altra influencer: “Parla come se salvasse vite. E i laureati che hanno fatto tanti sacrifici?”

L‘influencer Beatrice Valli, madre di quattro figli, che più volte si è espressa in merito alla scuola, è ancora una volta nell’occhio del ciclone. Stavolta a causa di alcune sue affermazioni rilasciate in un’intervista a The Roulette Talk che sono state ampiamente criticate.

“Il voto non definisce ciò che sei”

Ecco le sue parole sulle difficoltà del suo figlio maggiore, di undici anni, a scuola: “Ci sono degli argomenti in cui proprio non ce la fa, magari studiamo tanto ma poi prende 6 meno e mi dice ‘vedi, non valgo niente’. Io gli spiego che non è il voto che definisce quello che sei. Magari sei più portato per una cosa che per un’altra. Gli dico, mettici l’impegno, come va va”, ha detto.

La polemica non è nata da queste parole ma da altro. La Valli ha detto di “meritare di più del successo che ha“: da qui il finimondo. Un’altra influencer, come riporta Leggo, l’ha così attaccata, rimarcando l’importanza dello studio: “Non mi meraviglio più di nulla. Quando la notorietà si acquisisce per la partecipazione a un programma molto famoso e non per competenze personali nello specifico, io non credo che la popolarità sia meritata, nel senso che la si merita quando c’è una competenza specifica o hai fatto qualcosa per meritare quella popolarità”.

“Non ha nessun merito”

“Quando non c’è niente e viene in automatico solo perché hai partecipato, come me del resto, a un programma famoso dal mio punto di vista, non c’è nessun merito”, ha aggiunto. “Ma qui si va oltre, perché lei nel video dice che si merita molto di più ma non dal punto di vista personale”.

“Lei parla di meritarsi di più a livello lavorativo come se lei insieme al marito stesse salvando delle vite, come se stesse ricercando la cura contro il cancro e quindi stesse cercando di salvare delle vite. Io trovo tutto questo incredibilmente stupido e imbarazzante. Cosa fa di speciale? Nel nostro paese ci sono famiglie in difficoltà e non possono permettersi neanche di mettere il piatto a tavola. Ci sono delle persone laureate, che hanno fatto tanti sacrifici e si devono sentir dire che loro meritano di più”, ha concluso.

Posto che non si può fare di tutta l’erba un fascio e che il mestiere delle influencer è composto da persone con un bagaglio culturale variegato, si tratta di una riflessione interessante. Sono altre figure a meritare di più, economicamente e non, come medici e docenti?

Beatrice Valli e la scuola

Valli qualche settimana fa aveva condiviso una storia che diceva: “Ai bambini dei Sumeri non gliene frega niente”. Poi qualche giorno dopo ha parlato delle difficoltà del proprio figlio 11enne. “Sì, è vero. La scuola per come è adesso è noiosa. La scuola, per come è strutturata in molte scuole, con molti docenti, non tutti, è noiosa, è vero. Anche ai miei tempi, non dico le bugie. Spero ci sarà un cambiamento”, ha detto.