Beatrice Valli, l’influencer ancora sulla scuola: alunni misurati da un solo tipo di valutazione che ignora hobby e talenti

L’influencer e personaggio televisivo Beatrice Valli, che molto spesso si è esposta parlando di scuola, ha condiviso altri pensieri in merito al sistema di istruzione nelle proprie storie Instagram. La 29enne, mamma di quattro figli, crede che la scuola dovrebbe essere rivoluzionata.

Studenti repressi e non valorizzati?

Valli ha condiviso la storia di Joe Whale, il ragazzo inglese rimproverato spesso dalle sue insegnanti per distrarsi continuamente facendo scarabocchi che, un paio di anni fa, ha firmato un contratto milionario con Nike e si è fatto conoscere per la sua arte in tutto il mondo.

“Dipende sempre da come vogliamo vedere le cose e la prospettiva di come le guardiamo”, ha scritto l’influencer. Il riferimento è alla scuola, che in questo caso forse non ha saputo vedere nel ragazzo il talento unico che aveva, tentando di reprimerlo invece di valorizzarlo.

Un solo tipo di test e misurazioni del successo non basta?

“Ennesima prova di quanto il sistema scolastico sia stupido ed obsoleto oggi. Tutti noi siamo stati imbottigliati dentro un solo tipo di test e di misurazioni del successo. Il problema è che tutto questo viene fatto completamente ignorando talenti unici, hobby, diversi modi di pensare”, queste le parole ricondivise dall’influencer.

Beatrice Valli e la scuola

Valli qualche settimana fa aveva condiviso una storia che diceva: “Ai bambini dei Sumeri non gliene frega niente”. Poi qualche giorno dopo ha parlato delle difficoltà del proprio figlio 11enne. “Sì, è vero. La scuola per come è adesso è noiosa. La scuola, per come è strutturata in molte scuole, con molti docenti, non tutti, è noiosa, è vero. Anche ai miei tempi, non dico le bugie. Spero ci sarà un cambiamento”, ha detto.