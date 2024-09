Belen Rodriguez: “I miei genitori non sono stati severi. A scuola mandavano sempre me avanti, protestavo per le ingiustizie”

La showgirl Belen Rodriguez, alla soglia dei suoi quarant’anni, ha fatto un bilancio della sua vita e della sua carriera parlando anche della sua infanzia e della sua esperienza a scuola. Ecco cosa ha detto in un’intervista a Il Corriere della Sera.

Belen e le regole in famiglia

Ecco le sue parole sulla sua infanzia: “Ero ribelle, protestavo se vedevo che c’era qualcosa che mi sembrava ingiusto, a scuola mandavano sempre me avanti, da sempre sono quella che si espone. Non sopporto chi lancia il sasso e nasconde la mano”.

E, sull’educazione ricevuta: “I miei genitori non sono mai stati particolarmente severi, ci hanno dato fiducia. Dovevamo rispettare però le regole base di ogni famiglia: scuola, orari di rientro, rispetto per il prossimo”.

Belen e la chat delle mamme

L’argentina, lo scorso aprile, è stata ospite di Alessandro Cattelan all’interno del programma “Stasera c’è Cattelan“, in seconda serata su Rai2. C’è stato modo di parlare, durante l’intervista, anche di scuola e di genitorialità.

Com’è noto Belen è mamma di due figli, uno di undici anni e una di tre. Come riporta Novella2000, Alessandro Cattelan ha voluto chiederle l’opinione in merito alle chat di WhatsApp delle mamme: “Come va con gli altri genitori, le altre mamme… sei anche tu nel tunnel infinito delle chat della mamme, dei genitori, della scuola…..?”, ha chiesto incuriosito il conduttore.

“Io ho abbandonato subito”, ha risposto Belen senza riuscire a trattenere la risata. “Ma da subito perché ho visto tre/quattro cose e mi sono completamente spaventata. Così io ho deciso di non esserci, c’è mia madre. Credo di sì, non chiedo molto, perché me ne vergogno un po’ di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po’ anarchica in questo, nell’allevamento dei figli”.