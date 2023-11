Bernini: Giulia Cecchettin ha diritto alla laurea

A Taormina, dove si trovava per un convegno del suo partito, la ministra dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla morte di Giulia Cecchettin, ha detto: “Innanzitutto, bisogna rispettare il dolore della famiglia. In questo momento la famiglia viene prima di tutto. Poi, quando vorranno e se vorranno, Giulia ha diritto ad avere quello che si è ampiamente guadagnata, cioè la sua laurea in ingegneria. Giulia è già dottore in ingegneria, è solo una formalità”

“Non è che Giulia riceverà una laurea, Giulia riceverà la sua laurea in ingegneria, perché le mancava solo la discussione della tesi. E’ già dottore, manca solo la formalità. Le hanno tolto tutto il resto: la vita e il diritto di amare”.