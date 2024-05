L’influencer Giulia De Lellis alla Bocconi: “Non sono andata ad insegnare qualcosa. Volevo fare Medicina ma non era per me”

Qualche tempo fa abbiamo parlato della lezione all’università Bocconi della beauty influencer 28enne Giulia De Lellis. La Business school dell’università milanese aveva invitato l’imprenditrice a raccontarsi al master in Fashion, experience & design management.

Inutile dire che c’è stata una pioggia di polemiche, simili a quelle che hanno investito il cantante Geolier, invitato invece all’Università Federico II di Napoli. A distanza di più di un mese a chiarire i fatti è stata la stessa De Lellis durante una puntata del podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio x moda“.

Giulia De Lellis alla Bocconi, la risposta alle critiche

“C’è stata un po’ di confusione. Siamo stati chiamati dalla Bocconi ed ero scioccata, sconvolta. Non me l’aspettavo. Sono stata chiamata per testimoniare come ho creato il mio brand, autofinanziato, dal nulla, e per raccontare come comunichiamo. Sono stati incuriositi dal nostro modo di comunicare. Non siamo ancora diventati un case study ma ci stiamo lavorando”, ha esordito.

“Non sono andata a raccontare il mio mestiere come beauty influencer, come si diventa influencer. Sono andata lì a raccontare la storia e la struttura del mio brand. Non sono andata ad insegnare nulla a nessuno anche perché ho talmente tante cose da imparare. Io volevo iscrivermi a medicina. Ho provato a fare il test di medicina. Ma non era per me”, ha spiegato.