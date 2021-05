Bianchi: Europa come un grande concerto suonato insieme

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi è intervenuto nell’evento You Tube del Mi dedicato alla celebrazione della Festa dell’Europa (in occasione della ricorrenza della storica dichiarazione di Schuman del 9 maggio 1950), sulla quale nei giorni scorsi il Ministro aveva già dichiarato: “Un’occasione per riflettere, per rafforzare la consapevolezza delle studentesse e degli studenti sul tema della cittadinanza europea, intesa come appartenenza a una cultura, a valori, a una storia, a un percorso comuni”.

L’intervento del Ministro

“Una grande Festa dell’Europa per ricordare che dalla pandemia possiamo uscire solo insieme, se si ritrova un’idea di Europa forte, generosa, in grado di dare a tutti noi una speranza concreta di partecipazione nella vita collettiva, nella pace e nella capacità di comprensione delle persone”.

E aggiunge: “Un’Europa che è nata in un momento difficile. Negli anni di guerra è nata l’idea di un’Europa unita. Una costruzione faticosa che a volte viene data per scontata come se fosse ovvia ma che invece deve essere una costruzione che si fortifica giorno per giorno. E questo si fa se voi ragazzi sarete in grado sempre di parlare fra di voi, di cantare insieme, di suonare insieme. In fondo questa è l’Europa: un grande concerto”.

“Il concerto è una forma interessante di espressione collettiva – conclude il Ministro – ognuno riesce ad avere un risultato solo se tutti suoniamo insieme, ecco il valore pedagogico della musica. Cantare e suonare insieme per eseguire quell’Inno alla gioia che è la nostra speranza e la nostra vocazione”.

